Бесплатным питанием обеспечат всех школьников Гагаузии

В Гагаузии будут бесплатно кормить не только учеников начальных классов, а всех школьников.

Такое решение приняло Народное собрание голосами большинства депутатов. Бюджету автономии это обойдется в десять миллионов леев ежегодно.



Изначально депутаты Народного собрания выступали против принятия проекта, ссылаясь на дефицит бюджета. Но большинство изменило точку зрения, когда Корнел Дудник представил отчёт региональной Счётной палаты.

Аудиторы выяснили, что необоснованные траты из местного бюджета превысили шесть миллионов леев. Нарушения, в частности, допустило местное управление образования. Проект отправили на подпись башкану Гагаузии Ирине Влах.