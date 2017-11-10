Астрономы обнаружили звезду-зомби, пять раз пережившую превращение в сверхновую

Эта сверхновая переворачивает все, что ученые знали о таких звездах. Это самая большая загадка для астрономов, которые десятилетиями ведут наблюдения за взрывами звезд.

Эта звезда - космический эквивалент персонажа из фильма ужасов про зомби, поскольку она никак не хотела окончательно умирать. По данным ученых, обычно, когда звезды превращаются в сверхновые, они умирают в результате единственного взрыва. Однако астрономы обнаружили звезду, пережившую даже не один, а пять таких взрывов.





По наблюдениям международной группы ученых, эта звезда-зомби продолжала взрываться почти два года - в шесть раз дольше, чем это обычно происходит при появлении сверхновой звезды. "Эта сверхновая переворачивает все, что мы знаем о таких звездах. Это самая большая загадка, с которой я столкнулся за почти десятилетие наблюдений за взрывами звезд", - говорит соавтор научной статьи Айэйр Аркави, сотрудник калифорнийского отделения обсерватории Las Cumbres.

За загадочным небесным телом под названием iPTF14hls начали следить в сентябре 2014 года в ходе изучения космоса с помощью широкодиапазонной камеры. В январе 2015 года астрономы классифицировали этот объект как взрывающуюся звезду, и поначалу ничего необычного в ее поведении отмечено не было.

При появлении обычной суперновой взрыв в центре звезды с огромной скоростью выбрасывает значительную массу вещества из своей внешней оболочки в окружающее межзвездное пространство. Расширение этой материи высвобождает гигантскую энергию, вызывая яркое свечение, продолжающееся до 100 дней, после чего звезда гаснет, пишет УНИАН.

Но в случае с iPTF14hls вскоре стало ясно, что эта звезда не собирается вести себя в соответствии с ожиданиями ученых. Во-первых, она не потухла, а продолжала ярко светиться 600 дней. Во-вторых, астрономы обнаружили, что яркость звезды варьируется в диапазоне до 50% без какой-либо закономерности - так, как будто она взрывается снова и снова. И вместо того, чтобы охладиться, как ожидалось, объект продолжал поддерживать почти постоянную температуру примерно 5700 градусов Цельсия. Еще больше ученых заинтриговало то, что, прочесывая архивы, они обнаружили взрыв, зафиксированный в том же самом месте в 1954 году.

Эта находка позволила предположить, что десятки лет назад звезда пережила взрыв, чтобы вновь сдетонировать через 60 лет, в 2014 году. Звезда iPTF14hls может оказаться первым известным нам примером так называемой пульсирующей парно-нестабильной сверхновой. Считается, что парно-нестабильные сверхновые возникали на ранних этапах жизни Вселенной в результате взрывов первых светил, целиком состоявших из водорода и гелия. Они были значительно тяжелее даже крупных современных звезд. "Согласно теории, возможно, это результат взрыва звезды настолько массивной и горячей, что в ее ядре возникла антиматерия", - говорит ученый Калифорнийского университета в Беркли Дэниел Кейсен.

"Это должно было привести к крайне нестабильному поведению звезды и к серии ярких взрывов на протяжении нескольких лет", - говорит ученый. Этот процесс может повториться через десятки лет, прежде чем последуют окончательный взрыв и превращение звезды в черную дыру. "Это - теория, выдвинутая учеными, но объект, так хорошо соответствующий ей, обнаружен впервые, - говорит сотрудница Королевского университета Белфаста Кейт Магуайр. - Это очень необычно".

Профессор Калифорнийского университета Стен Вулси считает, что согласно теории пульсирующих парно-нестабильных сверхновых, массивная звезда может потерять около половины своей массы до того, как начнется фаза активной пульсации. Как признает ученый, не все, что мы знаем о таких звездах-зомби, отвечает этой теории, и остается много неопределенностей. "На данный момент не опубликована подробная модель, способная объяснить наблюдающуюся эмиссию и постоянную температуру iPTF14hls, не говоря уже о возможном взрыве 60 лет назад", - говорит Стен Вулси. "Пока что сверхновая предлагает астрономам самое для них увлекательное: что-то, что они не могут понять", - говорит ученый.





