Джордж Клуни объявил о завершении карьеры

Оскароносный голливудский актер, звезда «11 друзей Оушена» Джордж Клуни объявил, что уходит из кино.

Как пишет «ТСН», актер планирует не просто взять временную паузу, а полностью уйти из киноиндустрии, сообщает УНИАН

"Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!" - сказал Клуни.







