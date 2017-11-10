TripAdvisor будет помечать отели, где были случаи изнасилования

Сайт для путешественников TripAdvisor отныне будет помечать флажком отели, в которых были зафиксированы случаи изнасилования и другие серьезные инциденты.

По словам представителя компании Кевина Картера, новые отметки будут выставляться на основании сообщений СМИ, а также отзывах клиентов: «Эти опознавательные знаки будут стоять на TripAdvisor вплоть до трех месяцев. Впрочем, если проблемы никуда не денутся, мы можем и продлить этот срок. Сами же "флажки" носят информирующий, а не карательный характер».

Пойти на внесение изменений в систему оценок гостиниц и отелей руководство сервиса побудил разгоревшийся недавно скандал. В начале месяца одна из пользовательниц сайта рассказала Journal Sentinel, что сервис многократно удалял жалобы на изнасилования и нанесение побоев на курортах Мексики.

В том числе компания всякий раз удаляла ее отзывы, в которых она рассказывала, что в 2010 году на нее напал и изнасиловал сотрудник охраны одного из мексиканских отелей.

Еще одна пользовательница сервиса заявила изданию, что многократно пыталась рассказать об изнасиловании, случившемся в 2015 году, но каждый раз TripAdvisor удалял ее отзывы, пишет УНИАН





