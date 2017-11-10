Приняты в первом чтении поправки, касающиеся реформирования органов контроля

Парламент принял в первом чтении закон о внесении поправок в 12 законов, касающихся реформирования органов контроля.

Как передает Инфотаг, предлагаемые правительством поправки в законы предусматривают сокращение количества контролирующих структур за счет передачи их функций Службе финансового контроля, которая заменит действующую в настоящее время финансовую инспекцию.



Проект закона с поправками депутатам представил замминистра экономики и инфраструктуры - государственный секретарь Виталие Юрку, который сказал, что такая финансовая служба государства будет уполномочена контролировать в основном бюджетные организации. Кроме этого она сможет подвергать контролю, к примеру, Национальную Комиссию по Финансовому Рынку и Национальный банк, а также местные органы власти, включая весь перечень предприятий, в которых доля государства составляет 50% и выше.



Проект закона предусматривает, что финансовый контроль, касающийся налоговой проблематики, предусматривает, что суммы для юридических лиц будут от 100 тыс. леев и выше, а для физических лиц - от 50 тыс. леев и выше.



Что касается таможенной проблематики для финансового контроля, то здесь суммы увеличены, и составляют 500 тыс. леев и выше для юридических лиц и от 250 тыс. леев - для физических.

