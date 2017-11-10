Американка получила 10 лет тюрьмы за женитьбу на собственной матери

В американском штате Оклахомы местная жительница была приговорена к 10 годам тюрьмы за брак с собственной биологической матерью, сообщает Tulsa World.

Издание отмечает, что 26-летняя Мисти Спэнн получила максимально возможный срок, предусмотренный законами для обвиняемых в инцесте. Свою вину она признала.

Такие же обвинения были выдвинуты и против ее матери, 44-летней Патрисии Спэнн, однако женщина отказалась признавать вину. Ее дело суд рассмотрит в январе следующего года, пишет korrespondent.net

Сообщается, что Мисти Спэнн росла с бабушкой, так как ее мать была лишена родительских прав. В 2014 году женщины снова увиделись, а два года спустя – поженились.

Это был не первый подобный брак для старшей Спэнн. В 2008 году она вышла замуж за собственного сына, однако 15 месяцев спустя этот брак был аннулирован властями.