СМИ узнали, какую зарплату получает украинский президент Петр Порошенко

Заработная плата Президента Петра Порошенко за октябрь составила 28 тыс. гривен ((около тысячи долларов).Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос Українських Новин.

Налог на доходы физических лиц и военный сбор из начисленной зарплаты составил 5 460 гривен.

В то же время в ответе отмечается, что зарплата Порошенко перечисляется на благотворительные цели.

Петр Порошенко — бизнесмен, владелец кондитерской компании Roshen, его капитал оценивается в миллиард долларов. В рейтинге самых богатых украинцев, составленном в октябре украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, он оказался на пятой строчке.





