Схватка мангуста и кобры попала на видео

Мангуст и кобра вступили в схватку на поле для гольфа, где проходил матч южноафриканского чемпионата. Видео "битвы" опубликовано на YouTube.

Инцидент запечатлел на камеру профессиональный гольфист Эндрю Колтарт. На кадрах видно, как мелкий хищник пытается схватить змею, уворачиваясь от ее укуса и периодически убегая в кусты. Результат схватки на записи не показан, пишет РИА Новости

Дикие животные не в первый раз вмешиваются в ход спортивных состязаний. Так, в июне на Аляске игроки в гольф засняли медведя, выбежавшего на поле.







