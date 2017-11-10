Рухнувшая стена насмерть придавила рабочего в Чимишлии

В Чимишлии рухнувшая стена насмерть придавила рабочего. Парню было едва за 30-ть, и он работал в фирме, выигравшей тендер на реконструкцию здания районного совета.

Как сообщил председатель района Михай Олэреску, мужчина накануне утром должен был приступить к сносу кирпичной стены на втором этаже, но принялся разбирать ее снизу.

Глава района утверждает что само здание крепкое, одно из самых сейсмоустойчивых в регионе. Ремонт начали для того, чтобы впоследствии разместить в нём Агентство публичных услуг.