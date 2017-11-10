Новые правила для СМИ: на одобрение парламента проект поступит весной

Перепишут набело - новая редакция Кодекса теле-радио-вещания готова на 9-ть из 10-ти. В документе предусмотрено больше механизмов для противостояния пропаганде и обеспечения плюрализма мнений. На одобрение парламента проект поступит весной.

"В новом кодексе укрепятся концепции плюрализма мнений в телерадиовещании, власти получат больше инструментов для борьбы с пропагандой и дезинформацией в СМИ. До сих пор члены рабочей группы разработали 9 статей из 10-ти", сообщил представитель офиса Совета Европы Думитру Лазур.

Разработчики предложили депутатам проголосовать за проект в первом чтении, однако спикер уверен, что спешка здесь ни к чему - сначала документ должен пройти через дебаты.

"Мы не можем проголосовать в первом чтении до того, как выскажет свое мнение о документе Венецианская комиссия или все те, в чью компентенцию это входит. Воспользуемся новогодними праздниками для доработки, и попросим комиссию поторопиться", заявил председатель парламента РМ Андриан Канду.

У рабочей группы по улучшению законодательных норма в области СМИ есть еще два приоритета: они должны разработать стратегию информационной безопасности и стратегию развития отечественных масс-медиа. Кроме того, они должны пересмотреть ряд положений закона о рекламе, о прессе и о доступе к информации.