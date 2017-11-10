На Ботанике задержали наркомана

Сотрудники полиции Кишинева задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в употреблении и хранении наркотиков.

8 ноября на одной из улиц сектора Ботаника полицейские заметили мужчину, который вел себя странно. Поведение 30-летнего мужчины вызвало подозрение в употреблении наркотиков, передает canal3.md

Полиция изъяла у подозреваемого два бумажных пакета с веществом растительного происхождения и порошком белого цвета. Мужчина признался в употреблении наркотиков.

Вещества были изъяты и будут отправлены на экспертизу в лабораторию. Подозреваемый был доставлен в Инспекторат полиции сектора Ботаника, для дачи показаний. Если результаты экспертизы покажут, что вещества являются наркотиками, подозреваемому грозит наказание за хранение и употребление запрещенных веществ, пишет point.md.