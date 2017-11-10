Гигантское скопление магмы нашли под Антарктикой

Мантийный плюм с огромным количеством раскаленной магмы скрывается на глубине 2 км под антарктичеким континентом, выяснили специалисты из Лаборатории реактивного движения НАСА.

Магма под Антарктидой медленно, но верно движется к поверхности. Как уточняет Live Science, такое явление наблюдается обычно только по краям тектонических плит, однако плюм находится далеко от них.

На планете есть подобные прецеденты. Например, в нацпарке Йеллоустон и на Гавайях такая же ситуация. Магма толкает земную кору, заставляя ее нагреваться и возмущаться.

Антарктический шлейф был как раз обнаружен во время наблюдения за поверхностью континента. Несмотря на ледяную тишину, Антарктика жива: огромные массы льда скользят и давят на континент, образуя сложную систему подледных рек и озер, пишет moya-planeta.ru

Однако в регионе под названием Земля Мэри Бэрд специалисты НАСА обнаружили наиболее выраженную активность. Намеки на нее они заметили еще 30 лет назад, когда обратили внимание на куполообразную форму коры в этой области. Теперь ученые убедились: подо льдом существует мантийный плюм, от которого к поверхности исходит до 150 мВт геотермальной теплоты на 1 м². Для сравнения, типичный участок земли в США получает от 40 до 60 мВт тепла на 1 м², а Йеллоустоун — до 200 мВт.

Возможно, мантийный плюм имеет отношение к недавним случаям глобального таяния ледников вдоль Западного Антарктического ледяного покрова. Скопление магмы под континентом намного старше, чем антропогенное изменение климата, и даже старше самого Антарктического ледяного щита.

Однако активность мантийного плюма не возникла сама по себе. Влияние человека на глобальную климатическую обстановку разогревает скрытую подо льдами магму, убеждены ученые.