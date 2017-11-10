Бывший премьер Шотландии будет вести шоу на RT

Бывший первый министр Шотландии и бывший лидер сепаратистской Шотландской национальной партии (SNP) Алекс Салмонд запускает ток-шоу на российском телеканале RT, финансируемом государством.

Салмонд возглавлял партию и шотландское правительство вплоть до референдума 2014 года, на котором избиратели проголосовали против независимости Шотландии.

По словам Салмонда, на ток-шоу будут приглашаться политики, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса.

Шоу будет продюсироваться компанией Slainte Media, основанной Салмондом совместно с другим политиком из SNP Тасминой Ахмед-Шейх, сообщает ВВС.

RT многие считают пропагандистским телеканалом. Салмонд призвал зрителей делать выводы самим.

В четверг телеканал RT, который в прошлом назывался Russia Today, согласился зарегистрироваться в США как иностранный агент, несмотря на то, что до сих пор компания отрицала, что продвигает в Америке интересы какого-то государства.

В обнародованном в январе докладе американских спецслужб говорится, что "Кремль решает, кто работает на RT, и тщательно контролирует программы канала, нанимая людей, которые могут продвигать стратегический месседж России из своих собственных идеологических убеждений".

Однако сам Алекс Салмонд в интервью Би-би-си указал, что "за последние год или два гостями программ RT были 50 членов парламента от Лейбористской партии, в том числе и ее лидер, 37 депутатов от Консервативной партии и 17 от SNP".

"Было бы странно, если бы я заявил, что уйдя из парламента, я отказываюсь создавать свое собственное шоу, при помощи моей собственной компании, которая находится под моим полным редакционным контролем, потому что оно будет транслироваться на RT", - добавил Салмонд.