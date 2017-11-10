Канадец воссоздал на своем теле татуировки сибирской мумии

Канадский иллюстратор и специалист в области биомедицины Дэйв Мазиерски скопировал татуировки с 2500-летней мумии скифского воина, найденной в Сибири.

Ученый задумался, что неплохо будет воспроизвести рисунки с помощью современной техники нанесения тату. Такая форма контакта с древностями действительно имеет некий сакральный смысл.

Дэйв нашел орнамент в книге антрополога Сергея Ивановича Руденко и создал эскиз, который в точности повторяет расположение рисунка на мумии.

Татуировку Дэйву наносил его научный руководитель Стив Гилберт, с энтузиазмом поддержавший идею, пишет moya-planeta.ru

«Изначально я не пытался превратить себя в замороженного скифа. Я просто подумал, что эти рисунки уникальны и красивы. Но теперь, когда я позаимствовал все его татуировки, о которых нам известно (все еще надеюсь, что в забытых архивах Эрмитажа найдутся рисунки с левой руки… ставлю на то, что у него была птица и на большом пальце левой руки), я в некотором роде стал этим человеком», — рассказал Мазиерски.



Поскольку подобные орнаменты сейчас встречаются в изобилии среди любителей татуировок, немногие догадываются об их происхождении. Ошибаются, предполагая, что это кельтские или азиатские узоры. Но мы-то с вами знаем!