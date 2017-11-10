Пассажир подал на авиакомпанию в суд из-за излишне громких пакетиков от еды

«Аэрофлот» столкнулся с судебной претензией со стороны клиента из-за излишне громких пакетиков от еды.

Сочинец Лев Левченко направил в Пресненский суд Москвы иск к авиакомпании с требованием возместить ему моральный вред в сумме 1 млн рублей без одной копейки. По утверждению пассажира, он не смог выспаться из-за того, что упаковка, в которой на борту лайнера подавали еду, шуршала слишком громко.

Однако позже Левченко решил отозвать иск. «Мне позвонила представительница какого-то отдела по работе с клиентами "Аэрофлота". Сообщила о рассмотрении моего случая по иску, пообещали решить данный вопрос, мои пожелания услышаны руководством», — рассказал пассажир, назвав разговор с представителем компании «приятным и убедительным».

Впрочем, как отмечают юристы, подобный иск все равно не имел судебных перспектив, передает РИА «Новости».