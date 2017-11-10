Завершен визит официальной делегации Молдовы в Израиль

Официальная делегация Молдовы во главе с премьер-министром завершила визит в Израиль. Накануне представители нашей страны посетили святые места Иерусалима и возложили цветы к мемориальному комплексу жертвам Холокоста.

Комплекс Яд ва-Ше́м хранит память о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами. Он расположен на территории площадью 18 гектаров. Премьер-министр Павел Филип сделал запись в книге почетных посетителей.



"Я написал, что увиденное меня безмерно впечатлило. И что мое уважение к тем, кто увековечил имена жертв Холокоста, стало еще больше", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Экскурсии по святым местам для молдавской делегации вели на румынском языке.



Молдавские чиновники совершили молитву у гроба Исуса Христа.



В это же время в Израиле начались Дни молдавской культуры, посвященные 25-летию установления дипломатических молдо-израильских отношений. В Тель-Авиве выступил знаменитый ансамбль "Joc".



Министр культуры Моника Бабук заявила, что была приятно удивлена, с какой радостью встретили наши бывшие граждане танцоров, продвигающих молдавскую культуру.



"После концерта ко мне подходили многие наши бывшие соотечественники, которые говорили, как они скучали по ансамблю Жок в частности и по молдавской культуре в целом", - сообщила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.



Официальный визит в Израиль начался 8 ноября. Среди наиболее важных итогов состоявшихся встреч - договоренности об организации прямого авиасообщения low-cost и социальной защите граждан Молдовы, которые работают в Израиле.





