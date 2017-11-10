Выявлена польза от кошек для здоровья детей

Наличие кошки в доме может предотвратить астму у маленьких детей, утверждают датские ученые.

Изучение почти 400 малышей показало, что те из них, кто рос с кошкой, имели гораздо меньшую вероятность приобретения этого недуга.

Исследователи полагают, что это связано с генетической вариацией, которая играет значительную роль в инициировании астмы. В присутствии кошки этот генный механизм по каким-то причинам перестает действовать. При этом, например, наличие в доме собаки подобной пользы не приносит.

При активации вариация гена ТТ удваивает риск развития астмы, а также способствует появлению бронхита и пневмонии.

В исследуемой группе каждый третий ребенок был носителем этой вариации (что пропорционально населению в целом).

Возглавлявший исследование Якоб Стокгольм сказал, что объяснение может быть связано с бактериями, разносчиками которых являются кошки, а может быть — грибком или вирусами, которые животные приносят в дом, пишет moya-planeta.ru