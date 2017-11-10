Появилась самая детальная фотография Луны

Полная луна в ночном небе гипнотизирует. Так и хочется рассмотреть ее поближе. Мастер обработки изображений в НАСА Шон Доран объединил тысячи изображений земного спутника, чтобы получить фото, где отлично видно каждый кратер.

Полноразмерные фотографии Шон выложил на своей странице в Fliсkr. Он рассказал, что для создания этого снимка он собрал сотни фото от орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter с разрешением до 100 м на 1 пиксель. Луну на получившемся снимке видно так, словно вы подлетели к ней на расстояние 60 км от поверхности, пишет moya-planeta.ru

Обычно изображения, которые делает аппарат, плоские. Чтобы получить форму шара, Шону пришлось наносить их на сферу с использованием данных высотометра.