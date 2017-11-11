Тройное убийство в Слободзейском районе: подозреваемая - дочь и внучка жертв

Двоих подозреваемых в тройном убийстве задержали в Слободзейском районе.

По данным полиции, 20-летняя девушка и ее 16-летний приятель убили 45-летнюю мать и 66-летнего дедушку задержанной, а чтобы скрыть следы преступления, подожгли их дом. Жестоко расправились они и со случайным свидетелем.

Во дворе полиция обнаружила тело 56-летнего мужчины, которого, согласно медэкспертизе, ударили по голове, а затем закололи ножом.

Заведено уголовное дело. Мотивы преступления выясняются.