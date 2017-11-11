ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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