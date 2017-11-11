В Британии самолет совершил посадку без переднего шасси. ВИДЕО

В британской авиакомпании Flybe сообщили, что ее самолет на борту которого находились 52 пассажира и четыре члена экипажа, совершил посадку в международном аэропорту Белфаста без переднего шасси.

Шасси самолета Bombardier Q-400 сломалось при взлете из этого же аэропорта. Отмечается, что лайнер вынужден был около двух часов кружить над Ирландским морем, чтобы сжечь топливо, прежде чем совершить посадку.

В результате инцидента один пассажир госпитализирован с травмами головы, передает korrespondent.net.