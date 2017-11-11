Нацполиция Украины: аэропорты "минировали" с территории соседней страны

Все сообщения о якобы минировании 10 украинских аэропортов, поступавшие накануне, оказались ложными и были осуществлены с территории соседнего государства. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

"Вчера в течение дня в полицию начали поступать сообщения о минировании аэропортов в Виннице, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Одессе, Ровно, Ужгороде, Харькове, Херсоне и Черновцах… Никаких взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было. Правоохранители установили, что все анонимные звонки поступили из соседнего государства", – говорится в сообщении Нацполиции в субботу.

Во всех "заминированных" аэропортах работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, ГСЧС и врачи. Людей эвакуировали.

По данным фактам открыты уголовные дела по статье о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан (ч. 1 ст. 259 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

При этом в полиции не указано, о каком именно соседнем государстве идет речь, передает korrespondent.net.

Накануне правоохранители получили информацию от неизвестного, который сообщил о минировании аэропортов в десяти городах Украины. Все сообщения оказались ложными.