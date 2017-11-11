В городе Желтые Воды Днепропетровской области автомобиль, в котором находились двое полицейских, обстреляли предположительно из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции Украины.
"Двое полицейских, 1979 и 1980 годов рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Транспортное средство сгорело наполовину", – говорится в сообщении полиции.
Предварительной причиной взрыва назвали выстрел из РПГ-18 (ручного противотанкового гранатомета – ред.). С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя (ст. 348 УК Украины), передает korrespondent.net.
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