По морю в Европу в этом году добрались более 150 тысяч мигрантов

С начала 2017 года в Европу морским путем добрались почти 156 тысяч мигрантом. Об этом сообщили в штаб-квартире Международной организации миграции в Женеве.

"С 1 января по 8 ноября 2017 году морским путем в Европу попали 155 856 мигрантов и беженцев", – говорится в сообщении. За такой же период прошлого года число беженцев составило почти 341 тысячу человек. Число подтвержденных смертей на средиземноморском маршруте за это время – 2961 человек по сравнению с 4303 за аналогичный период прошлого года. Чуть более 73% всего потока прибыли в Италию, остальные – в Грецию, Кипр и Испанию. Основным поставщиком мигрантов по центральному средиземноморскому маршруту остается Нигерия. Далее следуют Гвинея, Берег Слоновой Кости, Бангладеш, Мали, Судан, Сенегал, Эритрея, Гамбия, Марокко, Тунис, передает korrespondent.net.

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