Родные Михаила Задорнова обратились к общественности

Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов, который скончался в пятницу на 70-м году жизни, будет похоронен в Латвии. Об этом написала семья Задорнова на его официальной странице ВКонтакте.

"Не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Родственники юмориста также попросили не создавать суету вокруг его смерти.

"Вы все знаете об ироничном отношении Михаила к публичности. Он всегда охранял свою и нашу жизнь от чужого назойливого вмешательства. Просим проявить уважение к его желанию не создавать суету вокруг его смерти. Мы никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио. ", – подчеркивается в сообщении.