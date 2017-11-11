Жильца взорвавшейся квартиры в Ижевске заподозрили в убийстве

Полиция в Ижевске задержала мужчину, проживавшего в квартире, где накануне произошел взрыв газа. В результате инцидента произошло частичное обрушение многоэтажного дома, погибли шесть человек.

"Полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения", - сообщили в Следственном комитете России.

После допроса против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве нескольких человек, совершенном общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК России). Следователи считают, что мотивом подозреваемого стала личная неприязнь. В сообщении не уточняется, кого именно, по мнению следствия, хотел убить Копытов.

"В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - добавили в ведомстве.

Девятиэтажный жилой дом на Удмуртской улице в Ижевске частично обрушился накануне, 9 ноября. Часть подъезда рухнула с 1 по 9 этажи, погибли шесть человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

После обрушения дома было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия, эпицентр взрыва располагался в квартире на третьем этаже, передает ВВС.

Днем 10 ноября в МЧС объявили, что спасательные работы на завалах прекращены. По данным правоохранительных органов, местонахождение одного из жильцов дома остается неустановленным.

11 и 12 ноября властями Удмуртии объявлены днями траура по погибшим.