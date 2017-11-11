Владельцы iPhone X пожаловались на бракованные экраны

Владельцы iPhone X пожаловались на новый брак смартфона, обнаруженный после покупки, сообщает Mashable.

Обладатели новинки заметили зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее с левой стороны. При этом они отмечают, что смартфон не подвергался физическому воздействию и не падал на пол.

Разочарованные покупатели пытались перезагрузить устройство и даже запустить процедуру восстановления, однако все эти действия не помогли решить проблему, передает РИА Новости.