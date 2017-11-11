Киевским олимпийским мишкам декоммунизация не грозит

Олимпийские мишки — талисманы Игр 1980 года, которые до сих пор стоят на въезде в Киев, не попадают под закон о декоммунизации, сообщило украинское интернет-издание "Обозреватель".

Издание пишет, что к ним в редакцию обратились читатели, которых интересовало, распространяется ли "закон о декоммунизации" на символы московской Олимпиады.

В администрациях Святошинского и Дарницкого района журналистам сообщили, что скульптуры мишек на балансе не значатся, открестились от них и в государственном агентстве автомобильных дорог "Укравтодор".

"В управлении культуры, национальностей и религий Киевской областной госадминистрации заявили, что скульптуры не относятся к объектам и памятникам культурного наследия. Также в управлении добавили, что символы Олимпиады-80 не подпадают под действие "закона о декоммунизации", — пишет издание.

То же самое изданию ответил и главный "декоммунизатор" Украины – директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, дальнейшая судьба скульптур зависит от местных властей. "Вопрос должен решаться на уровне городского совета или администрации", — резюмировал Вятрович.

В 1980 году Киев был одним из городов, принимавших Олимпийские игры, поэтому у въездов в него решили установить олимпийские символы. Мишек создали на киевском комбинате "Художник", каждая скульптура тогда обошлась в две тысячи рублей.

Еще один олимпийский мишка стоял у отеля "Лыбидь", но эту скульптуру, по данным "Обозревателя", разбили летом прошлого года, передает РИА Новости.