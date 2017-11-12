В селе Глодянского района произошло пять ограблений

В селе Фундурий Векь Глодянского района за несколько дней было совершено пять ограблений.

Преступник проникал в дома, когда хозяев не было дома, или ночью, когда они спали. В основном он забирал деньги и ценные вещи. Полиция завела уголовное дело.



"У нас на примете уже есть один подозреваемый. Мы выясняем все обстоятельства", - сообщила по телефону пресс-секретарь ИП Глодян Людмила Кондрат.



Если преступника поймают, ему грозит до четырёх лет тюрьмы.