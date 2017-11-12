В Германии необходимо ввести более гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний. Об этом председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф Шмидт заявил в интервью газете Welt am Sonntag.
"Фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями мире, должны быть маневренными и уметь быстро созывать свои команды (сотрудников, - ред.). Представление, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарело", - подчеркнул Шмидт.
В то же время он предостерег от того, чтобы подобная реформа трудового законодательства привела к "скрытому увеличению рабочего времени". "Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время более гибко распределялось в течение дня и недели", - объяснил глава "совета мудрецов", как называют экономических экспертов при правительстве ФРГ.
Работодатели в Германии давно требуют отменить восьмичасовой рабочий день, сохранив только действующее недельное ограничение в 48 часов, отмечает Welt am Sonntag. Они выступают также за сокращение с 11 до 9 часов предусмотренного законом для отдыха обязательного перерыва между рабочими днями, передает korrespondent.net.
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