Поклонники смогли попрощаться с Михаилом Задорновым

Поклонников все-таки пустили на церемонию прощания с Михаилом Задорновым, которая прошла в одной из подмосковных клиник.

К зданию больницы пришли около сотни человек. Им пришлось ждать не менее полутора часов — представитель семьи артиста сначала сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова церемония пройдет в закрытом режиме.

"Он для меня был таким человеком, который запал в сердце. Он всегда был близко к народу, понимал проблемы, выносил их в сатирической форме, никого не обижал. Он был всенародный любимец. Такого юмора, наверное, больше ни у кого не будет. Я посчитал своим долгом прийти сюда", — сказал РИА Новости один из пришедших проститься с сатириком, молодой человек по имени Михаил.

Близкие артиста ранее просили "не создавать суету вокруг его смерти". Они напомнили об ироничном отношении Задорнова к публичности и о том, как он всегда оберегал свою и их жизнь от назойливого вмешательства.

Согласно последней воле артиста, его похоронят в Латвии, откуда он родом.

Михаил Задорнов скончался в пятницу на 70-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.