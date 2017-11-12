Клип "Ленинграда" получил премию UK Music Video Awards

Клип группы "Ленинград" "Кольщик" получил награду UK Music Video Awards в номинации "Лучшие визуальные эффекты", сообщается на официальном сайте премии.

В одной номинации с российским коллективом были представлены канадская инди-рок группа Arcade Fire, английский дуэт Royal Blood и французская певица Jain. Жюри оценивало "качество исполнения" и "роль спецэффектов в конечном видео", отмечают организаторы.

"Кольщик" также вошел в шорт-лист на звание "Лучшего иностранного альтернативного видео", но здесь приз достался британцам из Alt-J, отмечает РИА Новости.