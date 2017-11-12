На дне озера в Турции нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад

Руины крепости, построенной, предположительно, около 3000 лет назад во времена государства Урарту, обнаружены на дне озера Ван на востоке Турции.

Сооружение площадью около квадратного километра находится на глубине более 10 метров. Крепость оказалась затопленной из-за того, что уровень воды в озере за последние столетия поднялся на 150 метров.

Во время подводных исследований обнаружена также каменная скульптура льва. Местные власти ожидают, что находка привлечет внимание археологов и туристов-дайверов, передает РИА Новости.

Урарту — государство в Передней Азии в IX-VI веках до н. э., охватывавшее в период своего могущества все Армянское нагорье (современные Армения, восточная Турция, северо-западный Иран и Нахичеванская АР Азербайджана).