Брат градоначальника Лучиан Киртоакэ убежал в Румынию

Брат Дорина Киртоакэ, Лучиан Киртоакэ убежал в Румынию, так как боится уголовного дела в контексте "незаконных" действий (по словам Михая Гимпу), в которых замешан отстраненный примар столицы. Заявления были сделаны лидером Либеральной Партии для unimedia.info. Отмечается, что антикоррупционная прокуратура заверила, что в ближайшее время будет сделано заявление по этой теме. Напомним, что Лучиан Киртоакэ, брат столичного градоначальника, встретился со студентами, обучающимися в Яссах. Он призвал их не выходить на референдум, во всяком случае, так было заявлено в ходе интервью. "Я бы посоветовал гражданам Республики Молдова не идти на этот референдум по снятию с должности, потому что он оскорбителен и незаконен", заявил Лучиан Киртоакэ.

Отмечается, что антикоррупционная прокуратура заверила, что в ближайшее время будет сделано заявление по этой теме.

Напомним, что Лучиан Киртоакэ, брат столичного градоначальника, встретился со студентами, обучающимися в Яссах. Он призвал их не выходить на референдум, во всяком случае, так было заявлено в ходе интервью.

"Я бы посоветовал гражданам Республики Молдова не идти на этот референдум по снятию с должности, потому что он оскорбителен и незаконен", заявил Лучиан Киртоакэ, сообщает point.md