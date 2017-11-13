Почти 330 человек стали жертвами землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщило управление медицинской службы региона. Еще почти четыре тысячи человек пострадали.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.
По данным Красного Полумесяца, около 70 тысяч человек остались без жилья. Для них организуют палаточные лагеря. Глава государства Хасан Роухани распорядился обеспечить пострадавших всем необходимым.
Природная катастрофа затронула также Ирак, где произошел горный обвал и разрушены несколько зданий. В Ираке погибли восемь человек, пострадали более четырехсот. Турция направила в страну самолет с гуманитарной помощью, сообщает РИА Новости.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возрастет вероятность отравления. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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