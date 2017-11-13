У Роналду родилась дочь

Испанская модель Джорджина Родригес, подруга нападающего футбольной сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду, родила ему дочь. Об этом новоиспеченный отец написал в Instagram.

"Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", − рассказал футболист.

Отметим, что в настоящее время футболист уже воспитывает троих детей − семилетнего Криштиану, а также близнецов Еву и Матео, которые появились на свет от сурогатной матери в этом году, пишет korrespondent.net