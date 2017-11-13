СМИ: В Агентстве нацбезопасности США "шокированы" кражей данных

Агентство национальной безопасности оказалось в кризисе после того, как хакеры в 2016 году похитили ряд вредоносных программ, использовавшихся АНБ для проникновения в устройства и сети по всему миру, пишет The New York Times.

Отмечается, что группа хакеров Shadow Brokers опубликовала программный код ряда инструментов, похищенных у АНБ. Этот код был затем использован для создания вирусов, которые принесли большой ущерб по всему миру. Взлом до сих пор не раскрыт.

АНБ не комментирует ситуацию официально, но издание считает полностью доказанным, что похищенное кибероружие происходит из недр агентства.

"Нынешние и бывшие официальные лица в агентстве говорят, что откровения Shadow Brokers, которые начались в 2016 году, имели катастрофические последствия для АНБ, поставив под вопрос его способность защитить мощное кибероружие", − пишет The New York Times.

Предполагается, что ущерб от Shadow Brokers может быть гораздо выше, чем от откровений экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, поскольку нынешние хакеры выложили код программ и тем самым позволили их использовать третьим лицам, пишет korrespondent.net

По данным газеты, спецслужбы США не могут даже определить, является ли утечка делом кого-то из сотрудников или результатом кражи, либо того и другого.

Контрразведывательное подразделение АНБ и ФБР так и не установили за 15 месяцев расследования, кто может быть причастен к взлому. Одним из основных подозреваемых остается Россия, которая неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб.