Лодка с туристами затонула в Индии: 19 жертв

В индийском штате Андхра-Прадеш на реке Кришна опрокинулась лодка с туристами – 19 человек погибли. Как сообщает местное издание The New Indian Express, инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 ноября.

Изначально было известно о 16 погибших, утром из воды вытащили тела еще трех жертв.

Местные власти считают, что в лодке было 35-40 пассажиров, хотя ее вместимость составляет 20 человек, поэтому она не смогла проплыть через водоворот в месте, где соединяются реки Годавари и Кришна.

В компании Simple Water Sports, которой принадлежала лодка, заявили, что она не была переполненной.