В столичном караоке из-за девушки подрались четверо молодых людей

Четверо парней попали в полицейский участок из-за драки. Они не поделили девушку. Забрали молодых людей из столичного караоке, где компания отмечала день рождения виновницы потасовки.

Выяснилось, что двое из четверых парней раньше были с девушкой в отношениях, а один - встречается с ней сейчас. Больше всех досталось именно ему, передает Publika TV.

Сама виновница потасовки не смогла объяснить из-за чего разгорелась драка:"Какой-то пустяк. Мы сами не поняли, из-за чего всё началось. Он просто вышел и ударил его. Бывший ударил нынешнего."



Агрессорам грозят штрафы.