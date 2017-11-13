Пользователи iPhone X столкнулись с очередным дефектом

Пользователи новых флагманских смартфонов iPhone X обнаружили новый дефект - треск разговорного динамика, передает 9to5mac. Появляется он при воспроизведении звука на высокой громкости, а также звонках.

При этом некоторые пользователи пожаловались, что подобная проблема возникает даже тогда, когда уровень громкости ниже 50 процентов, пишет korrespondent.net

"Я не считаю себя слишком дотошным, и да, обычно я использую AirPods или различные беспроводные колонки, но дело не в этом. За 1100 долларов телефон должен быть безупречным. Я уже обменял свой первый iPhone X на новый, и проблема сохранилась", - отметил один из пользователей на сервисе Reddit.