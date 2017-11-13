В селе Куболта хотят восстановить усадьбу помещика Штефана Леонарда

Администрация села Куболта ищет средства на реставрацию усадьбы помещика Штефана Леонарда. От здания, построенного в европейском стиле 19 века, остались лишь голые стены. В неприглядном состоянии находится и парк, прилегающий к поместью, а у главного входа был артезианский колодец.

В 1940 году усадьбу ограбили. Вынесли всю мебель и ценные предметы. А в советский период здание превратили в санаторий для больных туберкулезом.



По словам местной администрации, на реставрацию поместья необходимо более десяти миллионов леев.



"Его можно вернуть к жизни. Но только на составление проекта и на все исследования требуется до полутора миллионов леев", - рассказал мэр села Куболта Александр Сырбу.



В Молдове насчитывается более 60 подобных усадьб, около 80% из них превратились в руины.