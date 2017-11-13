Сильвия Раду потребовала максимальной мобилизации всех муниципальных структур

Кто не хочет работать, пусть сидит дома. Так начала заседание мэрии исполняющая обязанности градоначальника Сильвия Раду. Она потребовала максимальной мобилизации всех муниципальных структур для решения проблем граждан и наведения порядка в городе.

"Или мы серьёзнее относимся к работе, или сидим дома и освобождаем место для тех, кто хочет трудиться на благо столицы. Меня не интересуют ваши политические предпочтения и то, к какой партии вы принадлежите. Люди ждут от нас решения насущных проблем, а не политических разборок в мэрии", - сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



На заседании также было решено публиковать все расходы мэрии на сайте учреждения. Раду отметила, что граждане должны знать, на что тратятся их деньги. Кроме того, она огласила приоритеты повестки дня.



"Главное для нас - уборка города, разгрузка движения транспорта, подготовка к холодному сезону и повышение уровня транспарентности нашей деятельности", - сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Сильвия Раду возглавила мэрию в минувший понедельник после того, как Нистор Грозаву отказался от этой должности.