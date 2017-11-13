В Турции задержаны 32 предполагаемых сторонника ИГ

Турецкая полиция в воскресенье, 12 ноября, арестовала в Стамбуле 32 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Все задержанные - граждане иностранных государств, сообщает агентство новостей Anadolu, не уточняя их национальность.

Задержания были произведены в ходе полицейских рейдов в шести районах Стамбула. При обысках были также изъяты документы, в том числе - на цифровых носителях.

В течение последних недель правоохранительные органы Турции усилили меры по борьбе с предполагаемыми сторонниками "Исламского государства" внутри страны. Лишь в пятницу, 10 ноября, в ряде городов были задержаны 109 человек, подозреваемых в связях к ИГ, 82 из них - иностранцы.

В тот же день министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что за последний год турецкая полиция задержала 4000 предполагаемых пособников "Исламского государства". 1129 из них были заключены под стражу, передает korrespondent.net.