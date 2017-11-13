В Бразилии ограбили чемпионов Формулы-1

На команду Mercedes, ставшую обладательницей Кубка конструкторов-2017 в чемпионате Формулы-1, совершено вооруженное нападение недалеко от трассы Сан-Паулу, где проходит гран-при Бразилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Чемпион мира Льюис Хэмилтон отметил, что микроавтобус остановила группа вооруженных людей, когда он направлялся в отель с трассы Интерлагос.

"Они окружили автомобиль и угрожали пистолетом", - добавил он.

После этого нападавшие забрали "ценные вещи" у представителей команды. В сообщении не уточняется, что именно было украдено. Пострадавших нет, пишет korrespondent.net