Самолет столкнулся с дроном в Аргентине

В аэропорту Буэнос-Айреса (Аргентина) в субботу, 11 ноября, самолет Boeing 737-800 авиакомпании Aerolineas Argentinas столкнулся с квадрокоптером при заходе на посадку. Об этом сообщает La Nacion.

"Aerolineas Argentinas сообщает, что с рейсом AR1865, направлявшимся из Трелью, произошел инцидент, когда во время захода на посадку в него врезался дрон", – заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как сообщила компания, самолет "получил незначительный ущерб". Командир воздушного судна объяснил, что дрон врезался в нос самолета. "Если бы он (беспилотник, - ред.) врезался в двигатель, мы бы потеряли его", — отметил пилот.

Кроме этого, Совет по расследованию авиационных происшествий гражданской авиации (JIAAC) и Национальное управление гражданской авиации (ANAC) разыскивают человека, управлявшего дроном, поскольку, как и во многих странах, в Аргентине использование подобных аппаратов близ аэропортов запрещено, пишет korrespondent.net