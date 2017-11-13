В аэропорту Буэнос-Айреса (Аргентина) в субботу, 11 ноября, самолет Boeing 737-800 авиакомпании Aerolineas Argentinas столкнулся с квадрокоптером при заходе на посадку. Об этом сообщает La Nacion.
"Aerolineas Argentinas сообщает, что с рейсом AR1865, направлявшимся из Трелью, произошел инцидент, когда во время захода на посадку в него врезался дрон", – заявили в пресс-службе авиаперевозчика.
Как сообщила компания, самолет "получил незначительный ущерб". Командир воздушного судна объяснил, что дрон врезался в нос самолета. "Если бы он (беспилотник, - ред.) врезался в двигатель, мы бы потеряли его", — отметил пилот.
Кроме этого, Совет по расследованию авиационных происшествий гражданской авиации (JIAAC) и Национальное управление гражданской авиации (ANAC) разыскивают человека, управлявшего дроном, поскольку, как и во многих странах, в Аргентине использование подобных аппаратов близ аэропортов запрещено, пишет korrespondent.net
Комментарии
- Румыния покупает ракетные комплексы на миллиарды долларов
- В Бразилии ограбили чемпионов Формулы-1
- В Турции задержаны 32 предполагаемых сторонника ИГ
- Стрельба в ночном клубе США: семь пострадавших
- Лодка с туристами затонула в Индии: 19 жертв
- СМИ: В Агентстве нацбезопасности США "шокированы" кражей данных
- В Конго поезд сошел с рельсов: более 30 жертв
- Разрушительное землетрясение в Иране: на западе страны погибли более 300 человек
- В Германии хотят отменить восьмичасовой рабочий день
- Президент РФ прокомментировал несостоявшуюся встречу с Трампом: ответственные за это будут наказаны
- На картине XIX века "нашли" iPhone
- Группа Spice Girls воссоединится в полном составе
- В столице подключают новый участок водопровода: несколько улиц временно останутся без воды
- В Португалии поймали доисторическую акулу
- Румыния покупает ракетные комплексы на миллиарды долларов
- В Германии хотят отменить восьмичасовой рабочий день
- Поклонники смогли попрощаться с Михаилом Задорновым
- На дне озера в Турции нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад
- Клип "Ленинграда" получил премию UK Music Video Awards
- В селе Глодянского района произошло пять ограблений
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возрастет вероятность отравления. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com