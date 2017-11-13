В Японии выпустили крошечный смартфон. ВИДЕО

Японская компания FutureModel выпустила смартфон NichePhone-S, размеры которого немного больше кредитной карточки, его вес состваил 38 грамм. Как сообщает Популярная механика, габариты NichePhone-S – 90 х 50 миллиметров, толщина – 6,5 мм.

Смартфон работает под управлением двухъядерного процессора MediaTek MT6572A на операционной системе Android 4.2 Jelly Bean.

Дисплей у смартфона обычный монохромный разрешением 128 х 64 пикселей. Емкость батареи составляет 550 мА/ч, этого вполне достаточно на 72 часа работы в режиме ожидания или три часа непрерывного разговора.

NichePhone-S имеет Wi-Fi и Bluetooth, диктофон, будильник и музыкальный проигрыватель, который может воспроизводить музыку из облачного хранилища, пишет korrespondent.net