Сотрудники Португальского института моря и атмосферы выловили у берегов района Алграве доисторический вид акулы.
Обнаруженная португальскими исследователями плащеносная акула обитала в Атлантическом океане еще 80 миллионов лет назад, поэтому ученые прозвали находку "живой окаменелостью".
У этого морского хищника 300 зубов, и он с древних времен наводил страх на мореплавателей. Длина доисторической акулы составляет 1,5 метра, при этом ее движения напоминают змеиные, пишет korrespondent.net
Плащеносные акулы очень мало изучены, так как обитают на большой глубине. Их можно поймать в Атлантическом океане, у берегов Австралии, Новой Зеландии, Японии.
Комментарии
- Ученые: уровень СО2 в атмосфере впервые вырос за последние три года
- На дне озера в Турции нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад
- Редкой красоты северное сияние показали на видео
- Появилась самая детальная фотография Луны
- Выявлена польза от кошек для здоровья детей
- Астрономы обнаружили звезду-зомби, пять раз пережившую превращение в сверхновую
- Белые грибы могут предотвратить рак и болезнь Альцгеймера
- Ученые обнаружили еще одну опасность алкоголя для мозга
- Ученые зафиксировали огромную плазменную бурю на Солнце
- В НАСА объяснили загадочное таяние антарктических льдов
- Ученые: уровень СО2 в атмосфере впервые вырос за последние три года
- На картине XIX века "нашли" iPhone
- Группа Spice Girls воссоединится в полном составе
- В столице подключают новый участок водопровода: несколько улиц временно останутся без воды
- В Португалии поймали доисторическую акулу
- В Германии хотят отменить восьмичасовой рабочий день
- Поклонники смогли попрощаться с Михаилом Задорновым
- На дне озера в Турции нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад
- Клип "Ленинграда" получил премию UK Music Video Awards
- В селе Глодянского района произошло пять ограблений
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возрастет вероятность отравления. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com