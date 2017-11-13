В столице подключают новый участок водопровода: несколько улиц временно останутся без воды

Столичный поставщик воды сообщает о временном прекращении поставок по нескольким адресам.

В связи с выполнением работ по подключению нового водопровода по ул. Бужорилор во вторник, 14 ноября без воды с 09.00 до 18.00 останутся потребители по улицам Ливэдарилор, Бужорилор, Св. Мария, Бусуйочешть и пер. Бужорилор, передает IPN.

Кроме того, в связи с выполнением плановых работ, подача питьевой воды будет прекращена во вторник, с 09.00, до среды, в 09.00, в Вадул-луй-Водэ, Вэдулень, Вадул Ноу, коммунах Тогатин, Будешты, Крузешты, Бунец, на предприятиях ,,Asociatul” и ,,Izvorul Vesel”.



Во вторник, с 09.00 до 17.00, не будет воды и в Яловенах, на улицах: Свобода, 17, Дачия, 17/2, Штефан Няга, 27 Августа, 8 и Александру Хаждеу, 55.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.