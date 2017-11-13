Группа Spice Girls воссоединится в полном составе

Британский коллектив Spice Girls в 2018 году воссоединится в полном составе ради серии проектов, передает The Sun.

"Все пять певиц летом вели секретные переговоры, и наконец, они договорились воссоединиться в 2018-м. Они будут работать над серией проектов, среди которых альбом и специальный выпуск телешоу", - отметил источник издания.

Известно, что ранее главной преградой для воссоединения группы была Виктория Бекхэм, которая не хотела примкнуть к коллективу, и запрещала другим участницам исполнять старые композиции.

По словам инсайдера, переубедить эту "перчинку" было самой трудной задачей для всех, пишет korrespondent.net