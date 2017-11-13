Москвичка остановила поток машин ради спасения собаки

Женщина остановила движение транспорта ради спасения собаки — животное забилось под автомобиль на Софийской набережной в Москве.

Оказалось, что питомец потерялся, и его давно разыскивали хозяева, передает moslenta.ru. Брат и сестра расклеивали объявления о пропаже по городу, размещали их в интернете, прочесывали дворы, а их знакомая, решившая помочь, написала о потерявшемся псе белой краской на своем внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen.

Через некоторое время в соцсетях на них вышла женщина по имени Лариса, которая выручила животное.

«Она увидела Боню, как он бежал по проезжей части на Софийской набережной. И пришлось остановить встречное встречное движение, чтобы взять собаку из-под машины», — рассказали владельцы собаки.